أسعار الفاكهة اليوم في مصر

شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا في السوق المصرية، اليوم الأحد، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار الفاكهة بأنواعها المختلفة، ومنها الفراولة، الجوافة، الخوخ والأناناس، كالتالي:

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو.

الكنتالوب

بلغ سعر الكنتالوب 9 جنيهات للكيلو.

البطيخ

بلغ سعر كيلو البطيخ نحو 8 جنيهات.

الأناناس المستورد

تراوح سعر بيع الثمرة الواحدة من الأناناس المستورد بين 25 و40 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز 12 جنيهًا للكيلو.

الفراولة

بلغ سعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو.

التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و27 جنيهًا للكيلو.

الخوخ

تراوح سعر كيلو الخوخ بين 15 إلى 17 جنيهًا للكيلو.