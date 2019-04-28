يغلق باب الترشح لانتخابات الغرف التجارية عن الدورة "2019 -2023"، اليوم، وبدأ مرشحو مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تقديم طلبات الترشح الأحد الماضي، على أن يكون يوم الانتخابات 15 يونيو المقبل.

وجاءت شروط الترشح لخوض انتخابات الغرف التجارية تنص على أنه على المرشح التقدم لمكتب السجل التجاري، وإحضار "فيش وتشبيه"، وشهادة عدم إفلاس من المحكمة الاقتصادية، علاوة على تمتعه بالأهلية، وأن يكون خاضعا لقانون مزاولة مهنة التجارة، بالإضافة إلى أن يقوم المرشح بسداد مبلغ 500 جنيه في خزينة المحافظة، مع إرفاق إيصال السداد بأوراق الترشح، بجانب سداد المتقدم لاشتراكات الغرفة خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تظهر قوائم المرشحين لمجالس إدارات الغرف التجارية بشكل نهائي عقب غلق باب الترشح اليوم، ليبدأ صراع التنافس سواء فيما بين القوائم أو المرشحين الفرديين في مختلف الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية.

وكان المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أعلن رسميًا عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة 5 أيام تبدأ من 21 أبريل الجاري حتى 28 أبريل.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ الناخبين المدرج أسماؤهم في جداول انتخابات الغرف التجارية لعام 2018 لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية في 15 يونيو 2019 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً بمقار لجان الانتخابات المحددة حسب اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية.