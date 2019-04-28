وجه اللواء جمال نور الدين باستمرار شن الحملات لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات والتي تعوق حركة المارة والسيارات.

وقال الرائد حسام معاذ محمود رئيس قسم شرطة المرافق، إن القسم شن حملات شملت حي شرق وغرب واستهدفت شوارع (امتداد يسري راغب، المجذوب ، 23 يوليو، محمد توفيق خشبة، الجامعة، المكتبات، النميس، الجمهورية، الخزان، الجلاء، الهلالي، بورسعيد، رياض، السادات، نزلة عبد اللاه ومدخل الوليدية).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 439 إزالات فورية لحواجز حديدية وأسمنتية وفرش خضار وكراسي وترابيزات وشماسي وفتارين مأكولات، ومشروبات وأنابيب وتحرير 17 محضر إشغال طريق ومحلات عامة.

وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق أنه جرى تحرير 5 محاضر غلق إدارية بحي شرق وغرب و3 محاضر تلوث بيئة و13 محضر عدم تنفيذ قرارات إزالة مباني، بالإضافة إلى 17 محضرا بناء بدون ترخيص و31 محضرا إيقاف أعمال البناء المخالفة، مشيراً إلى استمرار قيام الحملات ورصد أي مخالفات قد تسبب أي إعاقة للحركة المرورية.