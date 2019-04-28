نائب يطالب بطبع خطبة الجمعة الماضية في كتيبات وتوزيعها بالمدارس

طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بطبع خطبة الجمعة الماضية، والتي حملت عنوان "عوامل بناء الدول" في كتيبات وتوزع بالاتفاق مع الوزراء المختصين بمختلف المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وأضاف النائب، في بيان، أن الخطبة تتعلق بواحدة من أهم القضايا في العصر الحديث وهي قضية بناء الأوطان والحفاظ عليها ووجه "أبو جاد" التحية والتقدير لوزير الأوقاف؛ لمواجهته من يريدون بيع الوطن باسم الدين زورا وبهتانا من جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف ستارا للقيام بعملياتها الإرهابية والإجرامية وسفك دماء الأبرياء.