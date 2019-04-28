أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى لـ10 من قدامى النقابيين.

وتضمن القرار، حسب بيان صادر من وزارة القوى العاملة اليوم، السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبدالمنعم محمد الغزالي، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد علي سليمان، وجمال عبدالناصر عقبي، وجمال السيد هاشم كيلاني، وحمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، وسيد يوسف طه عبدالرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

كما شمل القرار، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبدالرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقًا، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبدالكريم من العاملين بالوزارة.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قرار منح الأوسمة جاء تكرمًا من الرئيس لقدامي النقابيين، وتقديرًا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال.

كما شمل القرار، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

ومن المقرر أن يجرى تكريم النقابيين في الاحتفال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد الثلاثاء 30 أبريل بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.