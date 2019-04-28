انتحار فتاة بمحطة ترام باكوس في الإسكندرية.. وأسرتها: عشان ما اتجوزتش

"عدم زواجها وخسارتها مبلغ مالي في مشروع ملابس"، كانا من دوافع إقبال فتاة بالعقد الثالث من العمر، اليوم، للانتحار عقب تناولها مادة سامة غير معلومة على رصيف محطة ترام باكوس شرق الإسكندرية، فيما أكدت أسرتها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد انتحار فتاة بمحطة ترام باكوس.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص سقوط فتاة تدعى "ب. ع"، 30 عامًا، مسجاه على أرضية رصيف محطة ترام باكوس، وتجمع المارة بالطريق العام حولها.

نقلت الفتاة بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي إلا أن عضلة القلب توقفت قبل وصولها، وتوفيت.

وبسؤال أفراد أسرتها قالت إن ابنتها أجرت اتصالا هاتفيا بإحدى صديقتها أثناء تواجدها بمحطة باكوس وأخبرتها أنها "مخنوقة" ثم اتصلت بها مرة أخرى وأخبرتها بتناولها السم للتخلص من حياتها.

وأضافت أسرتها في التحقيقات أنها كانت تمر بأزمة نفسية لعدم زواجها وخسارتها مبلغ مالي في مشروع ملابس، فيما تبين من الكشف الطبي تناولها مادة سامة غير معلومة.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.