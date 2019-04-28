قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه هكذا تتعانق الأعياد القومية والدينية بالأمس القريب كنا نحتفل بنتيجة الاستفتاء، ثم كان الاحتفال بعيد تحرير سيناء، واليوم نحتفل بعيد القيامة المجيد ثم نحتفل بعيد العمال ثم بقدوم شهر رمضان المبارك.

أضاف الفقي، أننا جئنا مشاركين ومهنئين بعيد القيامة، فقد أمرنا الله بذلك، وقال تعالي في كتابه الكريم "لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين"، متابعًا أن سيدنا عيسي عليه السلام هو من رسخ لمنظومة القيم الأخلاقية ودعانا إلى الحب والصفاء والنقاء.

وأكد: "أحبوا أعداءكم وباركوا لأعينكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، والمجد لله في الأعالِ وعلي الأرض السلام وفي الناس المسرة، وشاء المرجفون أم أبو ستظل العلاقة بين شركاء الوطن هي الركيزة لاستقرار الوطن وخط الدفاع الأول".

وأوضح: "في كل الأوقات كنا وسنظل على قلب رجل واحد، الفرق بيننا أن المسلم يذهب إلى المسجد والمسيحي يذهب إلى الكنيسة، فدعونا ننظر للمستقبل فالأمل في الغد المشرق إن شاء الله قادم لا محالة، مقدماً التهنئة إلى الأقباط والشعب المصري".

جاء ذلك خلال كلمته بكنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ، خلال تقديمه التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، بحضور عدد من القيادات.