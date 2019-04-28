كشف زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، أمس السبت، عن لقاء تم بينه ومساعد الرئيس المخلوع، أحمد هارون، ومدير الأمن والمخابرات السابق، الفريق صلاح قوش.

وقال "المهدي"، إن "هارون هدد بفض الاعتصام بالقوة إلا أن صلاح قوش رفض بشدة"، وأثنى على القوات المسلحة والدعم السريع، لانحيازهما للثورة، بعد إفتاء الرئيس المعزول، عمر البشير، بجواز قتل ثلث الناس ليعيش الثلثان.

واعتبر أن من أكثر "عبثيات النظام المباد" التقلب في المحاور مع مراعاة مصالحه، مشددا على ألا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية، موضحاً أن قضايا الدين والدولة يجب أن تترك للمؤتمر الدستوري، لافتا أن النظام السابق أساء إلى الشريعة بصورة بالغة، ودعا إلى التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال.

وأضاف أنه سيكون هناك مجلس سيادي، ومجلس أمن قومي، بالإضافة إلى مجلس وزراء ومجلس تشريعي.

وأشار المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب بأم درمان، إلى عدم ممانعة قوى الحرية والتغيير في أن تشارك قوى سياسية أخرى غير قوى الحرية والتغيير من الذين عارضوا النظام البائد في المجلس التشريعي، مع مراعاة تمثيل النازحين واللاجئين.

وقال المهدي، أمس السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي يمثل أكثر من قيادة، داعياً إلى التعامل معه بالحكمة لا بالانفعال، مشيرا إلى أن نهم يخلدون ميدان الاعتصام باسم ميدان الحرية، معبرا عن أمله أن يستمر الاعتصام الذي عبر عن عودة الروح للشعب إلى أن يبتهج بمهرجان التحرير الكامل بنظام يحظى برضا الشعب.