أكد تحالف إعلان "قوى الحرية والتغيير" في السودان، أن محور النقاش بين وفده المفاوض والمجلس العسكري الانتقالي تمحور، أمس السبت، في تكوين المجلس السيادي الانتقالي.

وطرح المجلس العسكري تمثيلاً نسبياً للمدنيين، وتم رفع الجلسة لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور.

وقال التحالف، في بيان اليوم، إن الاجتماعات ستواصل الانعقاد، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن التحالف تمسك خلال الاجتماعات بوثيقة الترتيبات الانتقالية المنبثقة عن إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف مخاطباً الثوار المعتصمين أمام قيادة الجيش: "أنتم أصحاب الحق ومصدر السلطات أولاً وأخيراً، ولقد دخلنا في جولات الحوار والتفاوض مع قيادة قوات شعبنا المسلحة تعبيراً عن تطلعاتكم وطموحاتكم التي لخصها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وشدد البيان أن هذه بنود لا تراجع عنها وأولها تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية تضطلع بمهام الفترة الانتقالية، وتُرسي الأساس لدولة مدنية ديمقراطية تجعل من الحرية والسلام والعدالة واقعاً معاشاً، وختم بالقول "نؤكد على موقفنا الثابت الذي تواثقنا عليه، وعبرت عنه اعتصاماتكم الباسلة، ونعاهدكم أن نكون معكم لحظة بلحظة حال حدوث أي تطورات، وأن نملككم كافة الحقائق والمداولات".