تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط سيارة طائشة تسببت في وفاة مزارع بقرية الأحراز في شبين القناطر، ونقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من المستشفى بوصول "ا. م"، 45 سنة، مزارع جثة هامدة، انتقل على الفور العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى صدمته سيارة نقل محملة بحديد تسليح في أثناء سيرها في أحد الشوارع بقرية الأحراز في شبين القناطر وفرت هاربة.

نقلت الجثة إلى المستشفى وتفحص أجهزة الأمن بعض الكاميرات بالشارع محل الواقعة، وسؤال شهود الواقعة لضبط السيارة وقائدها.