أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور أكثر من 3500 فرد.
بالصور شيرين تتألق في حفلها الأول بالسعودية بـ"إطلالة أميرة"
وخلال الحفل، طلبت منها إحدى المعجبات المشاركات، أن تغني لها أغنية "كلي ملكك"، ولبت الفنانة شيرين طلب المعجبة، وبعد ذلك مازحتها قائلة: "شكلك هتبعتيها لحد يا أروبة"، ثم علقت تعليقًا فكاهيًا: "اسكت يا بؤي"، في إسقاط على المشكلات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب تصريحاتها وتعليقتها بالحفلات".
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