أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور أكثر من 3500 فرد.

بالصور شيرين تتألق في حفلها الأول بالسعودية بـ"إطلالة أميرة"

#شيرين_في_الرياض "اسكت يابؤي"

يخي اقسم بالله انها احلى من يتكلم لا تسكتونها pic.twitter.com/2es1nm7DHn — ℕ????????????. (@Nma_1998n) April 27, 2019

وخلال الحفل، طلبت منها إحدى المعجبات المشاركات، أن تغني لها أغنية "كلي ملكك"، ولبت الفنانة شيرين طلب المعجبة، وبعد ذلك مازحتها قائلة: "شكلك هتبعتيها لحد يا أروبة"، ثم علقت تعليقًا فكاهيًا: "اسكت يا بؤي"، في إسقاط على المشكلات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب تصريحاتها وتعليقتها بالحفلات".

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