أعلنت قوات المقاومة اليمنية، عن مقتل 48 حوثيا جراء المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، بمحافظة الضالع.

وذكرت المقاومة، في تقرير أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، أن عدد قتلى المليشيات الحوثية بلغ نحو 48 قتيلاً سقطوا في المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، في جبهات العود وحمك ومريس والأرزارق، مشيرا إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الثقيلة، منها دبابات وناقلات جند تابعة للمليشيات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الجيش اليمني أكد، الجمعة الماضية، مقتل 30 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع، مضيفا أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.

وفي سياق متصل، قتل 12 مدنيا يمنيا في أعمال عنف السبت والأحد في جنوب غرب البلد الغارق في نزاع مسلّح، وقتلت أم وأطفالها الأربعة، اليوم الأحد نتيجة سقوط صاروخ أطلق على منزلهم في منطقة جبل حبشي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والواقعة على بعد 35 كيلومترا غربي تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤول أمني بقوات الحكومة، ماجد الكمالي، في تصريح لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "الحوثيين المتمركزين في البرح أطلقوا صاروخ كاتيوشا على قرية مشرفة وسقط على منزل عبدالله المرادي، وأدى إلى مقتل زوجته وأربعة من أبنائه"، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وشهدت مدينة تعز الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، اشتباكات بين قوات موالية للحكومة بهدف السيطرة على المدينة، قتل فيها سبعة أشخاص على الأقل.