أعلنت شركة "فودافون"، عبر موقعها الرسمي فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المختلفة، من خلال مساعدة الطلاب في العمل بأقسام الأعمال وتلقي التدريب والإرشاد المناسبين.

ينقسم برنامج التدريب إلى جولتين، الأول التدريب الصيفي في يوليو، والثاني من خلال التدريب الداخلي في شهر يناير، على مدار 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك في القسم الذي يناسب خبرة كل طالب وتطلعاته المهنية.

تشمل فرص التدريب بالشركة الأقسام التالية

1- تكنولوجيا الشبكات والمعلومات.

2- التسويق.

3- المشاريع.

4- الموارد البشرية.

5- المالية.

6- البيع بالتجزئة وخدمة العملاء.

وتتمثل شروط التقدم للتدريب في الآتي

جميع الطلاب الجامعيين الجامعيين في السنة الثانية والثالثة أو المتأهلين إلى السنة الرابعة أو الخامسة في درجة البكالوريوس من 4/5 سنوات على التوالي.

- شخص لديه معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- امتلاك مهارات التعامل مع الآخرين.

ويمكن التسجيل في التدريب الصيفي بالشركة من هنـــــــــــــا.