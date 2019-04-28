بالصور : وكيل التعليم بالغربية يوقع برتوكول تعاون مع هيئة التامين الصحي لخدمة الطلاب الغربية – أحمد فتحي أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع فرع هيئة التأمين الصحي بطنطا للتعاون والمشاركة فى خدمة الطلاب والعاملين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع فرع هيئة التأمين الصحي بطنطا للتعاون والمشاركة في خدمة الطلاب والعاملين بديوان المديرية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية كافة.

صرح بذلك محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتا إلى أنه التقى الدكتور رائف يوسف عوض الله مدير فرع التأمين الصحي لبحث سبل توفير الخدمات الطبية بلجان سير الأمتحانات ولجان تقدير الدرجات خلال فترة الامتحانات.

كما شدد وكيل الوزارة في توجيهاته إلى مديري قطاعات التعليم المختلفه ومديري الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية خلال فترة الاستعدادات القصوى للبدء امتحانات نهاية العامة بالمراحل التعليمية بقرى ومراكز المحافظة.