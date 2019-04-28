تحدث الفنان محمود الحديني، اليوم، خلال كلمته بملتقى الفنون الثاني الذى تنظمه جامعة دمنهور تحت شعار "الفن لغة السلام"، عن ذكرياته بالبحيرة، قائلا: "فات عمر طويل منذ أن تركت البحيرة وذهبت للعمل بالقاهرة، المسرح ده كان سينما وأصبح أوبرا"، مشيدا بالفرق الموسيقية والمطربين الشباب لافتا إلى أنه كان ضمن لجنة الحكام بمسابقة إبداع، وكان سعيدا بمواهب البحيرة.

وتابع: "كنا زمان نسافر إلى الإسكندرية أيام الجامعة، ونستني القطار كل يوم في رحلة البحث عن العلم"، وأشار إلى مدرسة عمر مكرم ومسرحها وقال إنه قدم عليه شكسبير فى أولى مشاركته الفنية، وكانت زوجة ناظر المدرسة وبناته هم الذين يجهزوا الملابس الخاصة بالعرض.

وأشاد الفنان فتوح أحمد، بفريق الكورال وأوصى بتبني المواهب بالجامعة من أجل استمرار تقديم الفن الجميل الذى شهده على مسرح أوبرا دمنهور، وقال " بنحب بلدنا والأعياد كلها جاية مع بعض مسلمين ومسيحين" مهنئا جميع الحضور بالأعياد.