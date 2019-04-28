كرم محمد اسماعيل رئيس جامعة مطروح ومصطفى النجار القائم بأعمال نائب رئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث وصلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب عبدالله ماهر مسلم بالفرقة الرابعة بكلية التربية لفوزه بالمركز الأول هذا العام فى المؤتمر الثالث للبحوث والإبتكار "عقول مبدعة تبنى مستقبل" عن بحث حول تصنيع السماد العضوى من مخلفات النخيل بواحة سيوة، بحضور عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال عبدالله ماهر إن العام الماضى قدمت بحث تحت عنوان مشكلة الصرف الزراعى ومستقبل التنمية بواحة سيوة وحصلت على المركز الثانى علي مستوى جامعة الإسكندرية فرع مطروح، والعام الحالى حصلت على المركز الأول ببحث عن كيفية الإستفادة من مخلفات النخيل فى واحة سيوة التى أتشرف بأننى واحد من أبنائها، وتصنيع السماد العضوى من المخلفات، كى يستفيد منها المزارعين وإستغلال أكبر قدر من منتجات النخيل بالواحة، وتدوير هذه المخلفات بدلا من حرقها وتجنب التلوث البيئى وتشجيعا لإنتشار زراعة النخيل، كما يسهم المشروع فى توفير فرص عمل للشباب، وذكر ل "الوطن" ،اليوم، أن هذا البحث يهدف أيضا للإتجاه للتسميد باستخدام السماد العضوى والإبتعاد عن السماد الكيمياوى وتوفير السماد فى السوق المحلى لخفض أسعاره.

ولفت أن أسباب البحث فى هذا الموضوع، عندما يأتى موسم تقليم النخيل نضطر أحيانا إلى حرق كميات كبيرة من المخلفات، مما يتسبب فى حدوث تلوثات بيئية أو نضطر لتخميرها تحت الأرض مما يستهلك الجهد والمال، ومن هنا فكرت فى إستغلال هذه المخلفات بصورة مثلى، بالإضافة إلى أن الأسمده الكيماوية ضارة بالتربة كما أنها تضر بالمنتج من التمور والحل فى إستخدام السماد العضوى لما له من فائدة للنبات وغير ضار بالمنتج أو المستهلك، والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.