زار اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عددا من كنائس المحافظة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة ضم اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الدين الإسلامي، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

بدأ زيارته بالكنيسة الإنجيلية وكان في استقباله القس منسا ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية وعدد من أعضاء الطائفة، ثم إنتقل إلى مطرانية طنطا لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا بولا مطران إبراشية طنطا وتوابعها.

كما زار محافظ الغربية مطرانية المحلة الكبرى لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأخوة المسيحيين، مؤكداً أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.