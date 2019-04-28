شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير علاء يوسف، على أهمية تعزيز الترابط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، للوقوف في مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع المصري، والتصدي بكل قوة لخطر الإرهاب الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي.

وأشار يوسف، في كلمة له خلال مشاركته في احتفالات الأخوة الأقباط في جنيف بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الأرثوذوكسية القبطية، إلى تزامن الاحتفال بعيد القيامة المجيد مع الذكرى الـ36 لتحرير سيناء التي قاتل المصريون من أجلها، مشيدا بقوة وبطولة أبناء مصر البواسل من رجال قوات المسلحة والشرطة.

ولفت إلى أن الاحتفال بعيد القيامة يأتي قبل أيام قليلة من شهر رمضان الكريم بما يعكس التلاحم الوطني بين شعب مصر وتماسك النسيج الذي يجمع أبناء مصر، مشيدا بحرص المواطنين المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الاستفتاء على بعض مواد الدستور، ما عكس وعي أبناء مصر بالتحديات التي تواجه وطننا العزيز.

وشدد على أهمية تكاتف جميع أبناء مصر في الداخل والخارج لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية والحفاظ على سلامة واستقرار الوطن.

كان السفير علاء يوسف قد شارك ولفيف من أبناء الجالية المصرية مساء أمس، الأخوة الأقباط في قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الأرثوذوكسية القبطية في جنيف، والذي رأسه الأنبا لوقا مطران الكنيسة، حيث نقل السفير علاء يوسف تهنئة السيد رئيس الجمهورية إلى أبناء مصر من الأقباط وتمنياته بالنجاح والتوفيق ولمصر العزيزة دوام التقدم والرخاء والعزة.