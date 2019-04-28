شارك السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا، مساء اليوم، في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقامته كنيستا العذراء مريم وسانت أثاناثيوس الأرثوذكسية، وكاتدرائية سانت مارك القبطية الأرثوذكسية في مدينة تورونتو الكندية.

وشهد قداس عيد القيامة بتورونتو هذا العام حضوراً سياسياً رفيع المستوى، بمشاركة رئيس حزب المحافظين الكندي "أندرو شير"، وعمدة مدينة ميسيساجا، وعدد كبير من أعضاء البرلمان الفيدرالي الكندي، ممثلين للأحزاب السياسية الثلاث الرئيسية في كندا، وكذا أعضاء ببرلمان أونتاريو من ضمنهم العضو المصري "شريف سبعاوي"، وعدد من المرشحين المصريين للبرلمان الكندي الفيدرالي، فضلا عن آباء الكنيسة ولفيف من أعضاء الجالية المصرية.

وفي تصريح للسفير أبوزيد عقب القداس، أشار إلى أنه حرص على مشاركة الأخوة والأخوات الأقباط من أبناء الجالية المصرية في مدينتي تورونتو وميسيساجا- التواجد الأكبر للجالية المصرية- قداس عيد القيامة المجيد، ونقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الجالية القبطية بكندا بهذه المناسبة.

وأكد السفير المصري أن مشاركته في قداس عيد القيامة هذا العام بمدينتي تورونتو وميسيساجا يأتي في إطار حرص السفارة المصرية على مشاركة الأخوة الأقباط في المقاطعات الكندية كافة أعيادهم واحتفالاتهم، وحرص السفير أبوزيد على حضور قداس عيد الميلاد الأخير في الكنائس القبطية بالعاصمة أوتاوا.

وأضاف أبوزيد، أن الاحتفالات بعيد القيامة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم أعمال عنف وإرهاب ونشر لخطاب الكراهية باسم الأديان، وأن الأديان السماوية بريئة من تلك الممارسات البغيضة، وتشترك في الدعوة إلى المحبة والتعاون واحترام الكرامة الإنسانية، وبالتالي فإن الاحتفال بعيد القيامة يعد مناسبة مهمة للتذكير بالقيم والمثل العليا التي دعا إليها السيد المسيح.

واختتم السفير أبوزيد تصريحاته مقدماً جزيل الشكر لآباء وكهنة الكنيستين القبطيتين على حسن الاستقبال والاستضافة على الرغم من انشغالهم بالقداس والصلوات، وما لمسه من سعادة لمشاركة السفارة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وحرصهم وباقي أبناء الجالية المصرية على نقل تحية إعزاز وتقدير إلى رئيس الجمهورية، مشيدين بما تتخذه القيادة المصرية من خطوات لتكريس روح الوحدة الوطنية بين مسلمي مصر وأقباطها.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء السفارة المصرية في كندا شاركوا نيابة عن السفير في قداس عيد القيامة الذي أقامته الكنائس القبطية في العاصمة أوتاوا.