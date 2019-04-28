قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، "أننا أبناء وطن واحد ونعيش تحت علم واحد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والمسيحيين درعًا منيعاً لحماية الوطن وحصنًا يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق".

وأشار إلى أن محافظة البحيرة يتجلى بها يومياً أروع صور الوطنية التي ظهرت جلية خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومشاركة أطياف الشعب كافة في رسم خريطة وطنهم، مؤكدا أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه، داعيا الله أن يحفظ مصرنا من أي عدو يتربص بها و أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلمين والمسيحيين على مر العصور .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، للكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، حيث قام المحافظ بتقديم الهدايا على الأطفال بالكنيسة لمشاركتهم فرحة العيد وتأكيد الترابط والأخوة بين المصريين فى كل الأعياد والمناسبات الدينية والقومية.

وقدم القس أمجد أيوب راعي الكنيسة الإنجيلية، تحية شكر وتقدير للواء هشام آمنة ومرافقيه، ودعا الجميع الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لأرض الوطن وأمنه واستقراره، مؤكداً "أننا جميعاً نصلي دوما من أجل أمن واستقرار الوطن وأن يحفظ مصرنا الغالية".

كما قدم الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة للأخوة المسيحيين نيابة عن رجال الأوقاف والأزهر، تعبيراً عن صدق مشاعرهم تجاه أخوانهم ورغبتهم في مشاركتهم فرحة العيد.