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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بالعريش.. تضخ 35 ألف متر يوميا

4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بالعريش.. تضخ 35 ألف متر يوميا

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يوهانسن: خريجو مؤسسات التعليم الطبية أصبح معترف بهم دوليا  

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