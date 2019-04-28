أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي جرى توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 117 طنا و487 كيلو، بإجمالي 783 أردبا و37 كيلو حتى أمس.

وقال المحافظ، إن المساحة التي جرى حصادها 12830 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، التي تقدر بـ355 ألف و659 فدانا، كما وجه المحافظ، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين.

وشدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.