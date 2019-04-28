كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن انقسام سيارة "لامبورجيني" على طريق السويس.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالجزيرة الوسطى، ما أدى لانقسامها وتحطمها بالكامل، مرجحا أن السبب السرعة الزائدة.

وأضاف أن قائد السيارة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، وأصيب بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، لافتا أن الحادث وقع في تمام الساعة الثالثة فجرا.

وتحرر محضر بالواقعة، ونجح رجال المرور برفع حطام السيارة، وتولت النيابة التحقيق.