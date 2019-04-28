تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، والتي ينطلق فيها المصريون إلى الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بالأجواء الربيعية، يفتقر الكثير إلى ثقافة العناية بالنباتات والزهور الموجودة بالحدائق والتي تتخطى أعمارها عشرات السنين.

الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد في حديثه لـ"الوطن"، أن معظم النباتات المنتشرة بالمسطحات الزراعية بالحدائق العامة، تعد من النباتات المميزة والنادرة ذات التكلفة العالية، ومنها "عصفور الجنة"، وهو من أبصال الزينة المعمرة الزهرية، والتي تستغرق ما لا يقل عن 4 سنوات حتى تبدأ في إنتاج الأزهار مرة أخرى إذا تم قطفها.

وأوضح أن من هذه النباتات أيضًا نبات الليليوم، والذي يسبب قطفه وتلفه أن يستغرق مدة تتراوح من سنتين إلى 4 سنوات حتى تزهر ثانية، بالإضافة إلى الورد والقرنفل وعباد القمر، وزهرة الأوركيد التي يبلغ سعر الواحدة منها 500 جنيه استرليني، حيث أكد "القرش" أن عامل الوقت في دورة ازدهار النباتات، أكثر أهمية من سعرها المادي.

فيما أشار الدكتور سيد حسين، مدير حديقة الأورمان لـ"الوطن"، إلى أن الحديقة بها العديد من النباتات والزهور التي تتخطى أعمارها مئات السنين، بالإضافة إلى وجود عدد من النباتات النادرة والتي تتخطى في تكلفتها آلاف الجنيهات، بدءًا من تكلفة زراعتها، مرورًا بتكلفة الري والتسميد والرش والحراسة والعمالة.

ومن النباتات النادرة التي ينصح الدكتور حسين بالمحافظة عليها في أثناء التواجد بالحديقة: "التاكسديوم والبامبو والفيقار، والباربي الكاذب والحقيقي، والهيليكوم والكونيكار، ومسك النهار والأقحوان، والنباتات المائية مثل الأباتشي تري".

وأكد أن الحديقة بدأت في الاستعدادات الأمنية والحراسة بالتعاون مع رجال الشرطة، بالإضافة إلى الاستعانة باللوحات الإرشادية المدون عليها أسماء النباتات وأعمارها للتوعية بأهمية المحافظة عليها.