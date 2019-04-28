أجرى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، زيارة إلى عدد من كنائس المحافظة على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات، ضم اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من رجال الدين الإسلامي، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

بدأ الوفد زيارته بالكنيسة الأنجيلية وكان في استقباله القس منسا ناجي راعى الكنيسة الأنجيلية وعدد من أعضاء الطائفة الأنجيلية، ثم انتقل إلى مطرانية طنطا لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا بولا مطران إبراشية طنطا وتوابعها.

كما زار محافظ الغربية مطرانية المحلة الكبرى "لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأخوة المسيحيين، مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.