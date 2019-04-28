أصدرت إدارة صحة أول المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، بيانًا حول الدفع بـ162 فرقة لمسح مرضى فيروس سي ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المسح الشامل لكل المجتمع المصري على مستوى المناطق السكنية بالمدينة العمالية.

وأعطى الدكتور ماهر راشد مدير إدارة صحة أول المحلة توجيهاته بالضرورة تكليف فرقة للمسح الطبي على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذهاب إلى منازلهم وفي أي مكان يتواجدون فيه حفاظا على حياتهم.

كما أعلن "راشد " عن تكوين لجنة برئاسة الدكتور المتولي أحمد المكاكي مدير الطب الوقائي وباسم ربيع شرف الدين مدير مركز المعلومات بالإدارة الصحية أول بإدارة الحملة عن طريق غرف عمليات وتذليل العقبات ومتابعة أعمال فرق المسح وعددهم 162 فرقة على مستوى الإدارة ومتابعة العمل بشكل يومى من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يوميا منذ إنطلاق الحملة والتى بدأت من 1/3/2019 وحتى 30/4/2019.

وأشار مدير الإدارة الصحة إلى تكليفه مدير الطب الوقائي جميع الفرق فى كل الوحدات الصحية وأماكن تواجد أي فريق بأي مكان بتجميع النفايات الخاصة بهم وإرسالها إلى المكان المخصص بها.