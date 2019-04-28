كرّم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، اليوم الأحد، علماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة، وهم الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والفائز بجائزة النيل في العلوم لعام 2018، والدكتور عصام مخيمر، الأستاذ بكلية العلوم بنين بالقاهرة، والفائز بجائزة التفوق في العلوم للعام 2018.

جدير بالذكر أن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر فائز بجائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم في تقديم خدمات مجتمعية للإنسانية كلها، وتم تكريم الدكتور جمال أبو السرور في نيويورك بالولايات المتحدة.

وكان مجلس الجامعة قد كرّم العالم الدكتور عبد الشافي فهمى عبادة، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة فوزه بجائزة كوامي نكروما للتمييز العلمي في مجال العلوم الأساسية خلال انعقاد القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع العام الجاري، كما كرّم رئيس الجامعة أيضًا الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية وعضو مجلس كلية الصيدلة، تقديرًا من إدارة الجامعة لجهوده المخلصة ودعمه الدائم والمستمر لكلية الصيدلة، والدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الطب.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن المجلس سيكرّم في جلسته القادمة طلاب جامعة الأزهر المتميزين، ومن بينهم طلاب قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بنين القاهرة، الذين حصدوا الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 في دورته السابعة والأربعين، والطالب عبدالرحيم محمد علي إبراهيم، بالفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر بأسوان، الفائز بالمركز الأول في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم والصوت الحسن على مستوى العالم الإسلامي.