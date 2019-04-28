كرم اليوم، محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إدارة مدرسة أبيار الرسمية للغات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، وذلك لفوزها بلقب أفضل مدرسة على مستوى المحافظة، في مسابقة "مدارس مصر 2019" برعاية مؤسسة "التعليم أولاً" وبإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت المدرسة جرى تكريمها من قبل الوزارة في حفل ترأسه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور سلمى بكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، و الدكتور حسام بدراوي، الرئيس الشرفي للمؤسسة، و الدكتور محمود حمزة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا.

حضر التكريم، ناصر حسن، وكيل المديرية، وجيهان صابر، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية.