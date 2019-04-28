أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اعتماد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، 3496 مسجدا على مستوى الجمهورية، للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وأوضح أنه سيكون لكل مسجد، إماما من الأئمة، مسئولا عن إدارة جميع شئون الاعتكاف.

وفي سياق آخر، أشار "طايع" إلى اعتماد الوزير أيضا لـ5863 ساحة ومسجدًا جامعًا لكل منها إمامان (أساسي واحتياطي) لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على أن يكون كل من الاعتكاف وصلاة العيد بنفس ضوابط العام الماضي، مع الالتزام بالأماكن المحددة سواء للاعتكاف أم لصلاة العيد من ساحات ومساجد كبرى.

وقال إن تلك الاعتمادات تاتي في إطار خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان.