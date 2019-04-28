تنظم ساقية الصاوي بالزمالك، ورشة لتعليم أنواع الخطوط العربية المختلفة، يوم الجمعة (3 مايو)، بدءا من الساعة 2 إلى 3.30 مساء.

وتهدف الورشة إلى تعلم أشكال الحروف المفردة لأي نوع خط يختار دراسته، ويطبق على الحروف من خلال جُمَل وأقوال مأثورة، يبدأ الدارس في كتابة عبارات يتم تصويبها، ثم يتدرج في دراسة كلمات ذات مقاطع طويلة، بالإضافة إلى 6 أنواع من الخطوط يتعلمها الدارس خلال الورشة "النسخ، الرقعة، الفارسي، الديواني، الكوفي".

ويقوم بالتدريب أشرف سعدون عبد المجيد، الحاصل على دبلوم التخصص في الخط العربي، وعَمِل كخطاط بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتبلغ تكلفة الاشتراك 150 جنيها، بدءا للصغار من عمر 6 سنوات.