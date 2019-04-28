قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إن المجلس وجه عدة خطابات إلى عدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التي تمتلك وحدات "sng" (وحدات بث أو إعادة بث)، طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يقتصر عملها من أستديوهاتها.

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن القانون الخاص بمنع بث أي قناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، قد صّدر منذ 27 أغسطس 2018، ويجب تطبيق القانون الذي نَصَّ بشكل واضح وصريح على "عدم عمل بعض القنوات من خارج مدينة الأنتاج الإعلامي".

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إلى أن الهدف من هذا القرار هو حماية حق المواطن والمشاهد في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة، وأن يكون هذا الإعلام على قدر رفيع من المهنية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وأن يتوافق أيضًا مع الهوية الثقافية المصرية، وهذه الأسس التي يتم بناء أي قرار يتعلق بالمجال الإعلامي عليها.

وأوضح أن هذا القرار يحمي حق المنافسة، حيث لا يصح أن تقوم قناة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبالتالي يكون عليها التزامات، بينما تعمل أخرى من خارجها، فتكون المنافسة العادلة غير قائمة على الإطلاق.

وأكد أن هذا القرار يحمي العاملين داخل القنوات ذاتها،: "لما أنا شايف القناة ماشية صح، ومترخصة، وتبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي، بنعرف نحرص على حقوق العاملين فيها، غير القنوات التي تصدر من غرف مانعرفش منين".

ولفت وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن القنوات التي تُبث من غرف مجهولة، تَعرض أشياء مخالفة للميثاق الشرف المهني والأداب العامة، وهناك قانون واضح ينص على أن أي قناة أو موقع أو وسيلة إعلامية يجب أن تحصل على ترخيص من المجلس، ويكون له مكتب وأستوديو داخل المدينة، من أجل ضمان أن المحتوى الإعلامي لا يُخالف الدستور والقانون، وهذا حق لأي دولة أن تنظم المناخ الإعلامي بالكامل.