اتفق قادة الاحتجاجات فى السودان مع المجلس العسكرى الانتقالى على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين، خلال اجتماع مساء أمس، بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين.

وأعلن رئيس المجلس العسكرى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه تم الاتفاق على أن حزب «المؤتمر الوطنى» لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الرئيس المعزول عمر البشير ومعظم رموز النظام السابق فى سجن «كوبر»، فيما أكد تحالف «الحرية والتغيير» أن النقاش مع المجلس العسكرى تناول تكوين المجلس السيادى الانتقالى، وطرح «العسكرى» تمثيلاً نسبياً للمدنيين.

250 مليون دولار من الإمارات لـ"المركزى السودانى"

وكشف زعيم حزب «الأمة القومى» المعارض، الصادق المهدى، أمس الأول، عن لقائه مع أحمد هارون مساعد البشير، ومدير الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش، مؤكداً أن «هارون» هدد بفض الاعتصام بالقوة إلا أن «قوش» رفض بشدة. ودعا «المهدى»، فى مؤتمر صحفى، إلى التعامل مع «العسكرى» بالحكمة وليس الانفعال، مضيفاً أنه سيكون هناك مجلس سيادى، ومجلس أمن قومى، ومجلس وزراء ومجلس تشريعى.

من ناحية أخرى، أكد الأمين السياسى لحزب «المؤتمر الشعبى»، إدريس سليمان، إصابة 64 من أعضاء الحزب بجروح جراء اعتداء على فعاليات مؤتمر شورى الحزب، بالخرطوم، أمس.

فى سياق مختلف، وقع صندوق أبوظبى للتنمية اتفاقية مع «البنك المركزى السودانى» لإيداع 250 مليون دولار، لدعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى.