أحيا المطرب سعد الصغير حفل أعياد الربيع بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم الصغير عددًا من الأغاني المتنوعة تفاعل معها الجماهير، وحيوا الصغير وفرقته الذي أشعل هتافات الجميع بعد أن وجه التحية للدراويش وجماهيره وكذلك الزمالك والأهلي.

وكانت جميع تذاكر الاحتفالية قد نفدت بالكامل وتراوح سعرها ما بين 250 إلى 300 جنيه فيما تقاضى سعد أجر 200 ألف جنيه مقابل الغناء مدة 3 ساعات.

وقال الصغير: "اللي عايزة تتعلم الرقص تصحى الساعة 6 الصبح وتاخد خطوات وهي بتصحي ولادها"، فيما تعالت ضحكات الجمهور.

يذكر أن الإسماعيلية اعتادت على تنظيم احتفالات موسعة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم تبدأ من يوم السبت بمهرجان الفراولة مرورا بكرنفال الربيع وصولا بشم النسيم يوم الأثنين.