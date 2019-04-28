أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، قرارًا بمنع نزول المواطنين في شاطئ النخيل في مدينة 6 أكتوبر بحي العجمي، لما يمثله من خطورة على حياة رواده، مكلفا جميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية اليوم، المواطنين من النزول بشاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج وتهيب بالمواطنين بعدم النزول والالتزام بتعليمات النزول.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق.