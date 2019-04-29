أحيى فريق "أوتوستراد" الأردني، أولى فقرات الحفل الختامي لمهرجان "ليالي الربيع" في مرتفعات طابا بمحافظة جنوب سيناء.

وبدأ "أوتوستراد" الحفل بأغنيته الشهيرة "استنى شوي"، التي تفاعل معها الجمهور مرددين كلماتها، مُحيين أعضاء الفريق.

كما قدمت "أوتوستراد" أغاني "مرسال"، "أنا بكرة معطل"، "سيبك من أساليبك"، "إحنا انحبسنا"، "قلبي" و"راحت يا خال".

تأسست "أوتوستراد" على يد الفنان وسام قطاونة، وتقدم أغاني ممزوجة بالألحان القديمة والحديثة، حيث تدمج الفرقة بين الألحان الشرقية وموسيقى: "الروك والفانك والريجي والجاز".

الحفل يأتي في إطار فعاليات مهرجان "ليالي الربيع" المقام بمدينة طابا، حيث يشرف على تنظيمه عماد الطرابيشي، ومن تنظيم هاني حسن "ستار سيستم"، ويهدف المهرجان لتنشيط السياحة.