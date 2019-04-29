قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنه يجب على المواطنين الذين سيتناولون الفسيخ والرنجة في عيد الربيع شرب "كركديه" بعد تناول الفسيخ وتناول مشروب النعناع قبل وبعد الأكل، لتسهيل عملية الهضم، وتناول السلطة الخضراء والفاكهة والليمون بكثرة، إضافة لكميات كبيرة من المياه.

وأضاف "ناجي"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مرضى الضغط العالي يُسمح لهم بتناول الفسيخ والرنجة بشرط عدم الإكثار فيه، بالإضافة إلى أخذ الدواء قبل تناول الطعام.

وشدد استشاري التغذية على ضرورة شراء الفسيخ من أماكن موثوقة وعدم الاعتماد علي أماكن مجهولة المصدر، حيث ذكر أن بعض الأماكن تقوم بعمل الفسيخ بشكل قد يضر بصحة المواطن.