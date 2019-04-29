داعب المطرب سعد الصغير جمهوره، خلال الحفل الذي أحياه بمناسبة عيد الربيع بأحد فنادق الإسماعيلية، قائلا: "اللي مش هيغني معايا هنزل أمد أيدي عليه وأضربه"، ليتفاعل الجمهور معه بعد أن قدم عددا من أغاني أم كلثوم وأغاني طربيه، قدم عددا قليلا من أغانيه.

ونزل "الصغير" من أعلى خشبة المسرح، والتقط صورا تذكارية مع الجمهور، وسط سعادة بالغة من الجمهور.

وكشف مصدر مطلع، أن الصغير تقاضى أجرا قدره 200 ألف عن الحفل، الذي أمتد على مدار ساعتين، وتراوحت قيمة التذاكر بين 250 و300 جنيه.

يذكر أن الإسماعيلية اعتادت على تنظيم حفلات كثيفة احتفالا بأعياد الربيع و"شم النسيم"، تبدأ من يوم السبت بـ"مهرجان الفراولة"، مرورا بـ"كرنفال الربيع".