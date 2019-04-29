علق اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أعلن فيها دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس، قائلا إن "هذه التصريحات ليست جديدة".

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن أردوغان بدأ يقود ويؤمن مكان لقيادة الميليشيات الإرهابية.

وأوضح أن أردوغان لديه غرفة عمليات تقود العمليات الإرهابية في ليبيا وتقود عمليات الدعاية الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأموال الليبية المهربة موجودة في بنوك تركيا، مشيرًا إلى أن جميع قادة الإرهابيين لديهم أملاك الآن في تركيا.