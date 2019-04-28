اتهم الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه وراء اختفاء 20 مليار دولار من البنك المركزي التركي، من أجل توزيعهم على "مطاريد الإخوان"، كما وصف، موضحًا أن الأسواق التركية تترقب تفسير ما حدث من قبل البنك المركزي التركي.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن الرئيس التركي أصبح يُعاني الآن من فضيحتين، الأولى "تبخر الأموال من البنك المركزي التركي"، والثانية "هزيمة حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المحلية".

واستشهد الإعلامي، بتقرير مصوَّر عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على "يوتيوب"، أوضح معاناة الليرة التركية من تراجع مضطرد في قيمتها أمام العملات الأجنبية، بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد منذ محاولة الانقلاب في منتصف عام 2016.

وأوضح التقرير، أن البنك المركزي سيوفر تفسيرات عن هذا الانخفاض، في بيان يعده حول التضخم في البلاد، سيصدر في 30 أبريل الجاري، كاشفًا عن احتمالات تورط معاوني أردوغان في اختفاء 20 مليار دولار.