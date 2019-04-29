الدفع بـ99 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات "شم النسيم" في البحر الأحمر

أعلن الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة بني سويف، رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة، واستدعاء أطقم إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

وأضاف "بدوي" لـ"الوطن"، أنه تم تجهيز 99 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات على الطرق السريعة والشواطئ، للتدخل الفوري في حالة وقوع حادث، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من صيانة جميع سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف وأسطوانات الأكسجين.

وأكد أن الخطة الموضوعة تتضمن تواجد سيارة أزمات وكوارث، مزودة بماسكات أوكسجين، وأدوية، ومستلزمات طبية، تعمل على تمشيط المحافظة، والتدخل الفوري إذا ما تطلب الأمر.

وأشار إلى أن مرفق الإسعاف على أتم الاستعداد لتأمين المصطافين ورواد المحافظة من الوافدين من المحافظات المجاورة ، والوافدين خلال احتفالات شم النسيم، وذلك تحسبًا لحدوث أي حالات طارئة.