توافد الآلاف من الأقباط، منذ صباح اليوم، على الكنائس بجميع مدن المحافظة، وذلك للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وسط تعزيزات أمنية.

وشهد محيط الكنائس والأديرة بالبحرالأحمر، تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وانتشرت الخدمات الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

ورفعت مديرية أمن البحرالأحمر حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة ووضعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر في مداخل كنائس والأديرة بمحافظة البحر الأحمر، وشهدت الكنائس بوابات إلكترونية وشرطة نسائية، وذلك، تزامنًا مع بدء توافد المئات من الأقباط لأداء قداس عيد القيامة،

ووقف أفراد الكشافة التابعين لأمن كل كنيسة، أمام المداخل والمخارج، لتنظيم عملية الدخول والخروج، لمنع تكدس المواطنين، بالإضافة إلى التحقق من شخصية للوافدين على أداء القداس، وتفتيش حقائب السيدات، من قبل الشرطة النسائية تحسبًا لوقوع أي طارئ.