الحلقة 21 من مسلسل "قيد عائلي": "نادية أخذت جرعة مخدرات زائدة"

"الحق تحمله السنين حتى لا يضل الطريق ويظل على قيد الحياة لا يشيب ولا يموت، بل يعود يوما مع من لهم ضمائر وقلوب نقية".. كلمات لها رنين خاص لدى عشاق ومتابعي المسلسل الدرامي الشهير "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا حصريا على قناه "DMC".

يدور مسلسل "قيد عائلي" في إطار درامي اجتماعي حول قصة الصراع الأبدي على السلطة والمال، حيث تتعرض عائلتين لمشكلات ومعارك كبرى بسبب الميراث، وتجاهلهم لصلة الرحم وذلك من أجل الثروة، والتي تجعلهم ينسون المبادئ والقيم الإنسانية.

وفي أحداث الحلقة 21 من المسلسل، اكتشف "فضل الخولي"، أن ابنته "نادية" تعرضت لأزمة صحية بعد تناولها جرعة مخدرات زائدة، واعترف أنه الذي منحها المخدرات بعدما صرح لها بتعاطي المخدرات.

شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم "سيمون وياسمين حجازي وأحمد التهامي ومنة فضالي وإيهاب فهمي"، بالإضافة إلى ميرفت أمين وصلاح عبدالله، كما يحتوي المسلسل على مشاركة متميزة من الفنانة الصاعدة حديثا كارولين عزمي.

وتصدر مسلسل "قيد عائلي" أكثر من مرة محرك البحث "جوجل"، كما تتنشر مشاهد له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، ويتناقش كثيرون بشأن أحداثه لقربه إلى حد ما للواقع.