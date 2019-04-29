بعد حادث السويس.. نصائح من مسؤولة بشركة "لامبورجيني" لقيادة آمنة

بعد انقلابها على طريق السويس بسبب السرعة الزائدة، انقسمت سيارة "لامبورجيني هوراكان" إلى نصفين، وخرج قائدها سالمًا دون إصابات، وهو ما أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم انتشار السيارة بسبب سعرها المرتفع، أدى لجهل البعض بطريقة التعامل المثلى معها، وهو ما يسفر عن وقوع حوادث مرورية مفاجئة.

تجنب قيادة سيارة "لامبورجيني" في درجة الحرارة المرتفعة أحد أهم عوامل السلامة، بحسب ما قالت "ديانا" مسؤولة بإدارة علاقات العملاء لشركة "لامبورجيني" في دبي، والتي قدمت نصائح لسائقي السيارة.

ونصحت "ديانا" أصحاب سيارات "لامبورجيني"، بعدم قيادة السيارة في الأماكن الحارة، حسب ما صرحت في مقطع فيديو جمعها بخبير السيارات محمود خيري.

وأضافت أن السيارة صنعت خصيصُا للأماكن الباردة، لذا قيادتها في الأجواء الحارة قد يسبب مشكلات، لأنها غير مهيئة للأجواء في مصر.

وأردفت أن نوع الـ"هوركان" أقوى من الـ"أفنتادور"، حيث أنها مهيئة للاستخدام اليومي، بعكس الأخيرة التي تستخدم في الـ"ويك إند" بالإضافة للأجواء الحارة.

وأجابت "ديانا" على السؤال الذي دار في ذهن الكثيرين، بسبب انقسام السيارة، وفسرته بأن "انشطارها إلى نصفين يعتبر من عوامل السلامة، حيث إنها صُنعت بتلك الطريقة، ليتمكن صاحبها حال تعرضه لحادث، من الخروج منها بشكل آمن".