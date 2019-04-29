"مائل للحرارة على القاهرة".. حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، اليوم الإثنين، الذي يواكب الاحتفال بـ"شم النسيم"، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 19 32

الإسكندرية 15 26

مطروح 14 27

دمياط 20 25

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 22 39

أسوان 21 39

حلايب 22 30

شلاتين 21 34

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 23 38

الرياض 22 33

المنامة 22 28

أبوظبى 24 32

الكويت 20 32

دمشق 10 29

بيروت 16 25

عمان 13 28

القدس 13 27

غزة 16 26