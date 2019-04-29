عمرو أديب "لطم".. بالفيديو| أطرف 6 مداخلات لمشاهدي برنامج "الحكاية"

يقدم الإعلامي عمرو أديب اليوم الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، ليتوقف خلال شهر رمضان المبارك على أن يعود بعد عيد الفطر المبارك في موسم جديد له.

وحرص البرنامج خلال الموسم الأول، على التواصل مع المواطنين والتفاعل معهم خاصة في فقرة "اسأل مع رجاء" والتي يطرح خلالها أديب سؤلًا ويتلقى إجابته من الجمهور عبر الاتصالات الهاتفية التي قد تكون بعضها طريفة وغريبة نرصدها لكم كما يلي:

المتصلة التي جعلت عمرو أديب يلطم على الهواء

قالت متصلة تدعى "نشوى" إن والدها اشترط على زوجها قبل عقد قرانهما أن يقوم بـ"هرش" ظهرها يوميًا قبل أن تنام.

وقالت نشوى: "جوزي جه طلبني للجواز وبابا قاله فيه شرط أهم شرط أن لازم جوزها يهرش لها في ضهرها قبل ما تنام وجوزي افتكر أن دي حاجة هزار وفعلًا أنا لغاية النهاردة لازم جوزي يهرش لي في ضهري قبل ما أنام ولو جوزي سافر ببقى منهارة وبخلي أولادي ييجوا لي".

وتابعت: "عندي هراشات في كل الأوض وفي كل البيوت عشان أنا مامتي وبابا عودني أني لما باجي أنام وأنا صغيرة لازم حد يطبطب لي على ضهري ويهرش لي وأنا كدة".

وأضافت: "حتى لما ييجي ويكون لسه هيصلي وهيعمل أي حاجة أقوله بليز يالا بقا أنا عايزة أنام وتعالى بس أهرش لي في ضهري" مؤكدة أن زوجها يفعل ذلك بانتظام منذ 30 عامًا.

واستغرب الإعلامي عمرو أديب وقطع الأوراق الموجودة أمامه ولطم وجهه على الهواء قائلًا: "دي أجدد حاجة سمعتها في شغلي الإعلامي كله وهذا ما لم نسمع به من قبل".

متصلة تشتكي لعمرو أديب: "رجعت جوزي لمراته الأولى فمبقاش يجيلي"

خيرًا تعمل شرًا تلقى.. هذا هو المثل الذي ينطبق على حالة "منى" بعد قبولها الزواج من شخص منفصل عن زوجته ولديه منها أبناء.

"منى" مراعاة لحالة أبناء زوجها نصحته بالرجوع إلى زوجته الأولى وطلبت منه أن يردها إلى عصمته وهو ما حدث بالفعل.

"مبقتش مستحملة الوضع وبغير جدًا عليه".. هكذا عبرت منى عن حالتها واشتكت من إهمال زوجها لها بعد رجوعه لزوجته الأولى.

وقالت منى: "على طول عايز يقعد مع عياله وعايزة أخلف وهو مش عايزني أخلف وكل شوية يأجل الموضوع".

وتابعت: "دخلت حياته وهو منفصل عن مراته وحبيت أرجعه لمراته ورجعته فعلا ولما عملت كده الموضوع قلب معايا أنا ومبقاش يجيلي".

واشتكت من عدم رغبة زوجها في الإنجاب منها، مشيرة إلى أنها ترغب في ابن لها: "عايزة حد يربطني بيه وأنا بحبه جدا ودايما حاسة إن أنا مش في أمان وإن في أي وقت ممكن يسيبني".

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متصلة لعمرو أديب: "الست المصرية معروفة بنبرها"

قالت متصلة تدعى "أسماء" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر، إن هناك سيدة لها قدم "حسن" وأخرى "نحس"، مضيفة: "فيه فعلا قدمها بيبقى كويس وفيه ستات بتيجي وبتجيب الغم معاها".

وأوضحت قائلة: "فيه ستات نيتها من جوة كويسة ولكن جاية على البيت بيبقى قدمها وحش وفيه واحدة بتدخل المكان الخير بيخش فيه".

ووصفت أسماء السيدة التي "قدمها وحش" بأنها لا تقدم المشيئة وأنها تحسب أنه لا يوجد خير في الدنيا و"توقف المراكب السايرة".

وتابعت: "الست المصرية معروفة بنبرها وبتقعد تنبر على الحاجة" معترفة بوجود سيدات "نحس" لا تقدر الخير وتكون محبطة باستمرار.

متصل: "الستات لو ملقيوش راجل ينكدوا عليه بينكدوا على نفسهم"

واشتكى متصل يدعى هشام من نكد السيدات، قائلا "لو ملقوش راجل ينكدوا عليه بينكدوا على نفسهم".

وقال "هشام": "النكد ده في دمهم وفي فصيلة دم الستات النكد".

وأوضح هشام أن زوجته غير موجودة في المنزل وقت المداخلة، مؤكدًا أن المرأة هي سر السعادة والنكد في وقت واحد وأنهم سر "الرخامة" في المجتمع.

متصل لعمرو أديب: "طلقت 3 مرات بسبب صراحتي.. والصريح هو اللي بيتدب"

طرح الإعلامي عمرو أديب، والفنانة رجاء الجداوي، سؤالا محرجا للمشاهدين: "هل تصارح شريك حياتك بكل حاجة؟".

وقال متصل يدعى "مصطفى" من القاهرة، إنه طلق 3 زوجات بسبب صراحته معهم، "أنا طلقت 3 مرات بسبب الصراحة والصريح هو اللي بيتدب".

وأوضح أن زوجته الأولى أخبرها بدخله كامل وأرباحه ما تسبب في طمعها، وأدى ذلك لانفصاله عنها، مشيرًا إلى أنه طلق زوجته الثانية لنفس السبب.

وأشار المتصل إلى أنه لم يخبر زوجته الحالية بدخله الحقيقي حتى لا يقوم بتطليقها هي الأخرى، متابعا: "بحاول اتكيف مع الوضع علشان أعرف أعيش".

متصل لعمرو أديب: "الست عمرها ما بتتغير والنكدية هتفضل طول عمرها نكدية"

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للمشاهدين قال فيه: "هل (طباع) الزوج أو الزوجة ممكن تتغير بعد الزواج (الكريم يبقى بخيل - الفرفوشة تبقى نكدية.... إلخ)؟.

وقال أحمد من محافظة السويس في مداخلة هاتفية مع البرنامج: "الطبع بيغلب التطبع والراجل بيتغير لكن الست عمرها ما بتتغير والنكدية هتفضل طول عمرها نكدية".

متابعًا: "الراجل بيتحمل المسؤولية في كل حاجة وممكن يتغير والنكدية بتفضل نكدية لكن مستحيل إن ست نكدية تبقى فرفوشة".

الفنانة رجاء الجداوي، قالت إن الحب يجعل الخاطب في فترة خطوبته لا يرى العيوب في خطيبته: "فترة الخطوبة محدش بيشوف العيوب وكله بيتجمل".

ونصحت الجداوي، من يجد خطيبته تنفعل في لحظات لا تستحق الانفعال ألا يتزوجها وأن يضعها في أكثر من موقف ليختبر انفعالها.