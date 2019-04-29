تنظم مؤسسة بتانة في تمام التاسعة من مساء الخميس الموافق 9 مايو المقبل، ندوة لمناقشة رواية "صلاة خاصة"، وذلك في مقر بتانة للنشر والتوزيع، بعمارة يعقوبيان بطلعت حرب، ويناقش هذا العمل كلا من الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والكاتب السياسي أحمد بهاء الدين شعبان، والناقد الأكاديمي الدكتور رضا عطية، ويدير المناقشة الشاعر والناقد شعبان يوسف.

وتقع الرواية الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، في 550 صفحة من القطع الكبير، وتتعرض للحقبة المسيحية بوصفها واحدة من الفترات المهمة في التاريخ والهوية المصرية، وذلك عبر فصول سردية تجمع بين التاريخي والفني والواقعي، وتمزج الرواية بين أسئلة الحاضر وإشكاليات الماضي، في إطار فني قائم على التشويق والتوظيف السردي للمعلومات، كما تجيب على العديد من الأسئلة المهمة حول كيفية تطور الفكر المسيحي في قرونه الأولى، وقدر المساهمة المصرية في بناء الفلسفة المسيحية عالميًا.

يشار إلى أن صبحي موسى شاعر وروائي، صدرت له عدة أعمال شعرية وروائية، وعمل مديرا للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيسًا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة، كما حصل على العديد من الجوائز عن أعماله، منها جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة، عن روايته "نقطة نظام" في 2018.