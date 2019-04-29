أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية أن الأميرال الأمريكي جون رينج المسؤول عن سجن خليج جوانتنامو في كوبا، أقيل من منصبه بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة.

وأضافت القيادة ـ في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أن رينج عزل من منصبه، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن السبب، مشيرة إلى أن الجنرال جون هاسي النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد. وذكر بيان القيادة الجنوبية، أن "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في جوانتنامو". وكان رينج يقود جوانتنامو منذ أبريل 2018، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على جوانتانامو، إن القرار "جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل"، لكنه رفض تقديم تفاصيل إضافية.