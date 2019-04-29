انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنادي الشفق التابع للقوات المسلحة بسلطنة عمان.

وبحث الاجتماع، عددًا من الموضوعات في مجالات التعاون العسكري القائم بدول المجلس، تمهيداً لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد اجتماعها التشاوري في أول مايو المقبل بمسقط، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وترأس الاجتماع مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط العميد أول ركن حمد بن راشد البلوشي، بحضور مساعدي رؤساء الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.