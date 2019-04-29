نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور الشخصية لها على يخت في أحد الشواطئ، احتفالًا بأعياد الربيع.

وكتبت يوسف على صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "Happy Easter".