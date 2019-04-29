توافد الآلاف من المواطنين، اليوم، على الحدائق العامة والمتنزهات، والأندية الاجتماعية ودير القديس الأنبا إبرام، بقرية العزب، للاحتفال بشم النسيم، وسط تشديدات أمنية حول مناطق التجمعات، وانتشار لسيارات الإسعاف لمواجهة أي طوارئ.

وشهدت حديقة الحيوان المجاورة لديوان عام محافظة الفيوم، إقبال كبير من الأسر والعائلات للاحتفال بشم النسيم وسط المساحات الخضراء، وتناول الزوار الأيس كريم والمياه الغازية والمثلجات، لمواجهة حرارة الجو، فيما اصطحبت غالبية العائلات معها أطعمة "شم النسيم" مثل البيض الملون، والرنجة والأسماك المملحة.

وتوافد العديد من الأطفال برفقة والديهم، على بيت الزواحف بحديقة الحيوان، كما تجمعوا حول فرس النهر، والطيور خاصة الطاووس، والنعام، ووقف الأطفال أمام بحيرة فرس النهر من أجل إطعامه وسط بهجة كبيرة، كما أقبل الأطفال على الاستمتاع بالألعاب داخل الملاهي بالحديقة، خاصة العربات التي تعمل بالكهرباء، والأرجوحة، وغيرها من الألعاب المسلية.

كما شهدت كافيتريات وسط مدينة الفيوم، وخاصة بميدان سواقي الهدير، إقبال كبير من الأسر والعائلات والشباب على الجلوس فيها وتناول بعض الأطعمة السريعة التجهيز، والعصائر والفيشار، والمشروبات الساخنة، وأقبل المواطنون على شراء المسليات، وشهدت محال العصائر الطازجة إقبال كبير من المواطنين على تناول المشروبات الباردة. وتوافد عدد من الأقباط على دير القديس الأنبا إبرام بقرية العزب، من أجل الاحتفال بعيد شم النسيم، والقيامة المجيد.

وشارك اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع، وقدم التهئنة للمواطنين والرواد، وتفقد عدداً من المناطق والمنشآت السياحية منها حديقة الحيوان، وساحل بحيرة قارون للوقوف على الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لتوفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتفقد مجموعات العمل المجهزة لاستقبال الزائرين وضيوف المحافظة الوافدين من المحافظات المجاورة وتأكد من توافر المرشدين السياحيين والمطبوعات السياحية من هيئة تنشيط السياحة لمساعدة الزوار والسائحين في التعرف على المناطق السياحية المختلفة.وشدد المحافظ على توافر كل الإجراءات الأمنية اللازمة ونقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين .