استعدت الكنائس والأديرة للاحتفال بعيد القيامة المجيد، بمحافظة الفيوم، ويستقبل نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، والقيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان وقيادات جامعية، ظهر غد الأح بدير العزب لتلقي التهنئة بالعيد.

واستعدت الكنائس على مستوى المحافظة، بتجهيز الأماكن الخاصة باستقبال كبار المسئولين في المحافظة، والقيادات الحزبية والشعبية والنقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين، للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، مساء اليوم، وخصصت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، دعوات للضيوف وتصاريح التغطية الإعلامية للصحفيين للمشاركة في حضور القداس.

ووجهت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، دعاوى للتنفيذيين والقيادات الحزبية والنقابات والنواب والصحفيين لحضور قداس العيد، مساء اليوم، الذي يترأسه نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، "مقر المطرانية" في الثامنة مساءً.